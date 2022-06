¿Cómo diseñar un jardín minimalista?

Todos conocemos a grandes rasgos que se esconde tras el estilo minimalista: líneas limpias, formas simples, colores reducidos y detalles sin pretensiones. Pero si el minimalismo lo sacamos al jardín, entonces se traduce en un espacio de paz y descanso. En los jardines minimalistas se prescinde de los elementos superfluos buscando espacios diáfanos. Visto así, hay quien seguro que piensa que un jardín minimalista es aburrido y un pelín triste, pero no es cierto. En ellos no se prescinde de las plantas ni de los árboles, aunque estas son tan importantes como el resto de los elementos: mobiliario, suelo, etc.

Descubramos algunas claves de los jardines minimalistas a través de seis exclusivos diseños.