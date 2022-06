10 mesas de cocina originales

Para los amantes de la versatilidad, he aquí una mesa de cocina con ruedas. De estilo colonial, en blanco ajado y con la parte superior en madera oscura, no solo sirve de mesa de cocina… ¡si no de cualquier otra parte! Esta mesa, gracias a su bandeja inferior y sus cajones, nos permite además llevar utensilios de un lado a otro sin tener que cansarnos ni esforzarnos. Puede ser muy útil en cocinas grandes como mesa auxiliar, o en casas pequeñas donde es necesario aportar versatilidad a los elementos mobiliarios para poder utilizarlos de formas diferentes. Una única solución a múltiples casos.

