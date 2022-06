6 salones modernos y ¡espectaculares!

Y frente al gusto por la sencillez, la pasión por la decoración. Porque no todos los salones modernos son iguales, aquí tienes uno con mucha personalidad. Y es que si, como en este caso, no dispones de un espacio amplio para dedicarle a tu salón moderno, lo mejor es no jugársela con la decoración.

Un sofá cómodo, unas originales mesas metálicas y buena dosis de arte vistiendo las paredes, convierten este espacio en un salón que derrocha modernidad. Detalles como el tocadiscos vintage sobre el armario en forma de nevera crea un contraste muy llamativo que da a este salón un buen toque de personalidad. Trabajar, leer o disfrutar de una velada romántica son solo algunas de las posibilidades que podrás disfrutar en un ambiente cargado de carácter.