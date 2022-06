Dormitorios pequeños – ¡7 ideas para decorarlos!

Si no hay lugar como nuestra casa, tampoco existe otro dormitorio como el nuestro. Es la regla no escrita que se cumple para todos aquellos que consideran su habitación como un templo, un universo paralelo donde la realidad nos parece más tranquila y las prisas se desvanecen. Es inevitable entonces que todos soñemos con tener un dormitorio grande, espacioso y una decoración que le cuente al mundo quiénes somos. Por algo es el lugar más personal de casa. Sin embargo, la realidad es que no siempre vamos a contar con todo el espacio que nos gustaría, lo que de alguna u otra forma acabará condicionando la decoración. Nuestros esfuerzos han de verse orientamos ahora a encontrar la manera de disimularlo y sacar lo mejor de lo que tenemos.

Para que esta tarea no se convierta en todo un quebradero de cabeza, desde homify hemos indagado por las propuestas que nos traen nuestros expertos y hemos elegido estas 7 prácticas ideas que puedes aplicar en la decoración de tu dormitorio y hacer que la falta de metros cuadrados pase totalmente desapercibida. Al fin y al cabo, no hay espacio (ni tamaño) que se resista al encanto de una buena decoración.