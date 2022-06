​Taburetes de cocina: toma asiento, por favor

¿Aún no te has decidido? Si estás buscando tu taburete de cocina ideal y nuestra selección no ha aclarado del todo tus ideas aquí van las tres claves que debes abordar a la hora de elegir entre la inmensidad de diseños de taburetes de cocina. En primer lugar, visualiza: aunque sean un elemento divertido, no siempre podemos integrar estos taburetes en la cocina o el resto de la casa como nos gustaría y no es cuestión de meterlos con calzador ¿verdad? Si tu problema no es el espacio, pasemos al siguiente nivel. Piensa en conjunto: tu cocina y comedor serán las ubicaciones ideales de estos taburetes aunque no las únicas posibles ¿puedes sacarles el máximo rendimiento? En último lugar te proponemos un ejercicio de reflexión. Si el uso principal que darás a estos taburetes va más allá de la mera decoración (y esperamos que sea así) nuestro consejo es que elijas uno cómodo y funcional, no te cansarás de él y podrás vivir grandes momentos a 'lomos' de tu taburete de cocina.

En cualquier caso. si después de este repaso y nuestros consejos no lo tienes claro, puedes encontrar algunas alternativas a los taburetes en nuestro libro de ideas: Cocinas con office: ¿sillas, bancos o taburetes?.