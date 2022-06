​Mesillas de noche, el encanto de la coquetería

Sí, lo sabemos, has leído el título de este libro de ideas y has pensado “¿mesillas de noche? Si todas son similares” pero sentimos decirte que te has equivocado. Aunque todas ellas comparten una misma función dentro de la habitación, estamos seguros que, entre las del dormitorio de tus abuelos y las del tuyo propio encontrarás diferencias ¿verdad? Tendencias, estilos y originalidad han transformado a lo largo de los años este mueble tan particular del dormitorio principal. Por eso, recopilamos para tí una selección de las mejores para ayudarte a encontrar tu mesilla de noche ideal.

Y como para muestra un botón, para empezar te presentamos una pieza que se sale de lo habitual. Una mesilla de noche en dos alturas que se integra naturalmente en este dormitorio principal acabado en chapas de roble y nogal natural. La horizontalidad de sus líneas y la disposición sobre la misma dos estanterías insertadas en el cabecero convierten la composición en un todo armónico.