Rediseña tu cocina en 6 sencillos pasos

Sin excepción, una de las maneras más populares de añadir espacio a la cocina es el empleo de armarios con puertas o cajones. Una de las recomendaciones más acertadas si no dispones de una cocina de tamaño XL sino más bien escasa de metros, es que te decantes por estructuras de muebles modulares de pared que te permitan añadir nuevos elementos con los que ganar espacio para el almacenamiento.

No obstante, si ya has comprado todo el mobiliario para la cocina y adquirir otros nuevos podría romper el estilo reinante, siempre puedes optar por armarios a medida lacados en el color de la madera que necesites. Por otro lado, si eres un amante de las casas eclécticas, esto es, de espacios en los que no necesariamente todos los elementos han de mantener una concordancia, añadir armarios diferentes puede ser una solución divertida y creativa que rompa con los colores y estilos existentes.