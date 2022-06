Duérmete, niño: cinco cunas de diseño

La original minicuna Moon rompe con el esquema clásico de las cunas más tradicionales. Su forma redondeada, como si una media luna se tratara, no impide sin embargo que se cree un hueco cómodo para el colchón. Además no tiene barrotes, pero no aumenta el encajonamiento del pequeño, puesto que los laterales son de metacrilato. Este material transparente nos permite no quitarle ojo a nuestro bebé, sin resultar invasivos para ellos. Otra novedad es la incorporación de una luz en la parte de abajo de la cuna, que no molesta al niño, pero permite acercarse a los padres siempre que quieran, sin miedo a que un tropezón sin importancia acabe con su sueño.

