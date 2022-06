¡Adiós al insomnio! – 7 trucos para dormir a pierna suelta

No hay nada que se conozca más como un truco para evadirse de los problemas y hacer bajar la tensión que los rituales de baño. Encuentra un hueco en tu agenda para dedicar una vez al mes por lo menos, a relajarte dándote un baño con agua templada. Las velas aromáticas y la música clásica no son necesarias siempre y cuando tu mente sea capaz de evadirse, si no es así, ponte tu película favorita, engánchate a una novela, o simplemente escucha la lista de reproducción más tranquila que encuentres. A continuación ponte tu pijama y vete a dormir, notarás los resultados.