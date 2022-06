¿Desorden? ¡6 consejos para maquillar tu armario!

Si tienes ropa que te regalaron y por vergüenza no lo devolviste, si no es de tu estilo y te lo has puesto dos veces en toda una temporada, deja de dudarlo y deshazte de ello. Conservar ropa o zapatos que lo único que hacen es ocupar sitio en el armario y hacerlo parecer más enredado no tiene ningún sentido. Sé práctico y no lo pienses dos veces.