Cómo pintar la pared – 6 ideas en las que no habías pensado

El objetivo de este libro de ideas es encontrar un diseño original y creativo para llenar una pared vacía, huir de los motivos habituales y darle un punto rompedor e innovador a nuestra decoración. Este original diseño de Lunosa juega con una serigrafía de una pintura clásica para aportar un toque moderno a esta sala de estar en colores neutros.

Si somos especialmente habilidosos con los pinceles, siempre podemos intentar hacer nuestra creación particular para que encaje a la perfección en la línea de nuestro hogar o incluso jugar con la combinación de colores. Pero si no es así, no te preocupes, hay un amplio abanico de posibilidades entre el que elegir; desde vinilos, ilustraciones adhesivas, plantillas,… todo un sector orientado a la decoración de esta superficie.