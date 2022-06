7 fachadas para 7 casas modernas

Ya lo hemos ido viendo últimamente: el cristal en las fachadas es una de las opciones que mejor quedan en las casas. Es atrevido, por supuesto. Y no es para todo aquél que prefiera entrar en su casa y no tener miedo a sentirse observado, pero no se puede dudar: es una forma de diseño arquitectónico que irradia por todas las esquinas modernismo y elegancia. Una forma perfecta de que el exterior y el interior parezcan uno y de conseguir un efecto de amplitud triplicado.