El patio interior como una estancia más

El patio interior puede ser para una casa mucho más que un 'patio de luces'. En la cultura mediterránea, el patio tiene una importancia histórica ya que durante siglos ha constituido una parte fundamental de la vivienda. Sin necesidad de remontarnos a los romanos, el mejor ejemplo lo tenemos en 'el patio andaluz' que, además del valor decorativo indiscutible que posee y que podemos comprobar cada primavera si visitamos ciudades como Córdoba o Granada, el patio andaluz es un magnífico elemento de Arquitectura bioclimática. Es decir, su cometido más importante y el objetivo con el que fue concebido, no es puramente ornamental sino que es en realidad el de intervenir directa o indirectamente en el acondicionamiento de los edificios. En estos patios interiores se embolsa el aire frío de la noche cediendo su frescor a las habitaciones que lo rodean. Este efecto, en lugares donde las temperaturas veraniegas diurnas son muy altas y las casas acumulan grandes cantidades de calor, ha sido y es fundamental para soportar los rigores estivales de sus habitantes. Para que el mecanismo sea más efectivo, en el patio se incorpora vegetación, agua en forma de fuentes o estanques, cortinas, etc. Pues de todo este catálogo de elementos podemos echar mano también a la hora de decorar nuestros patios interiores y así convertir estos espacios, no sólo en una estancia más de la vivienda sino, en el verdadero pulmón de la misma.