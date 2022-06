10 diseños para paredes llenas de color

Las flores están presentes en muchas decoraciones de diferentes estilos y gustos; y es que por algo son los ornamentos más apreciados de la naturaleza. En esta ocasión, contrastan en un fondo gris oscuro que si no fuera por el detalle floral sería sobrio y sombrío. Las flores, también pintadas, principalmente en blanco y con toques en amarillo, eliminan la sobriedad convirtiendo la pared en un elemento divertido. El color predominante blanco no solo contrasta con el verde oscuro de la pared, si no con otras flores amarillas que le dan brillo y alegría.