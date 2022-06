Con 'V' de vintage

Es hora de ponerse nostálgicos pero también creativos. Y qué mejor para ir abriendo apetito que esta cómoda improvisada que – en este caso- sirve de perfecto apoyo para una bonita planta. La elección de la imagen no es casual, porque con ella se ilustra la primera regla de las muchas que debemos tener en cuenta a la hora de nuestra decoración vintage: no sólo podemos reutilizar los muebles sino también reinterpretar su uso. De este modo una silla puede hacer de mesilla y una mesilla servir de macetero. Únete al ‘think outside the box’ y piensa la multitud de opciones que puede dar un objeto antiguo.