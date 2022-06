Una casa prefabricada, modular ¡y ECOLÓGICA!

Las estufas de biomasa son la manera perfecta de calentar la casa durante el frío y largo invierno en Escocia (que es donde está ubicada esta casa). En esta casa lo hacen así, con combustibles de biomasa, que se nutren de cualquier material orgánico. Pero no pienses que las estufas de este tipo son más rurales, más toscas o menos elegantes… ¡fíjate en esta! No sólo no será un obstáculo en tu decoración, sino que además se convertirá en un plus .