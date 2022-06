¿Cómo decorar la entrada?

Un toque de elegancia nunca está de mas en cualquier entrada. Aquí se han cuidado todos los detalles, desde el espejo, pieza que no debería faltar nunca en una entrada, hasta los candelabros de la pared, todo a juego con las sillas y la mesa, de madera lacada. Con respecto al espejo, este siempre es un elemento muy útil, no solo para saber con qué aspecto salimos de casa, también para ampliar un espacio al que, por lo general, no le sobran nunca metros.