La casita de la playa

¿Y qué hacemos con el dormitorio, por ejemplo? Vivir en esta casa no es, al menos en la mayoría de los casos, el objetivo principal. El dormitorio debe estar amueblado con lo justo: una cama amplia, orientada de forma que esté lo más fresca posible. Un armario grande pero no masivo, que no protagonice la habitación. De hecho es preferible que sea empotrado y de puerta corredera. Un par de mesillas, un cuadro bonito y de cierto colorido para el cabecero y un mueble extra para algún electrodoméstico ocasional, véase ordenador o televisión. Mención aparte tienen los espejos, con los que hay que tener cierto cuidado. Si bien es cierto que dan amplitud hay que vigilar que los reflejos no se conviertan en algo molesto. Orientar de forma y manera que el sol no los golpee directamente.