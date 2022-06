Cómo decorar el País de Nunca Jamás

El rosa es para las niñas y el azul es para los niños… O no. Tirar del estereotipo cromático puede parecer la opción más sencilla a primer golpe, pero ¿por qué no arriesgarnos un poco? Si hay un lugar de la casa con el que poder arriesgarte sin miedo, ése es el cuarto de tus hijos. Por ejemplo, esta propuesta tan escandalosa con el rojo como protagonista tiene mucho que ofrecer si, como sucede en la imagen de referencia, sabemos jugar con los colores para que no nos cieguen al entrar al cuarto. El colorido tiene cierto peligro que reside, básicamente, en cómo utilizarlo sin abusar del mismo. En el caso de tonos tan fuertes como un rojo o un morado intenso, el truco está en pintar tan sólo una de las paredes con ese tono y dejar las demás blancas. Convertiremos esa pared en la reina de la habitación, pero no abrumará porque se verá perfectamente combinada con las otras tres más claras.