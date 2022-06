¿Cómo evitar la intoxicación por monóxido de carbono en casa?

Unas veces utilizados como sistema auxiliar de calefacción, otras como sistema principal, los conocidos calefactores de resistencias colocados encima de las puertas de un baño o del salón son también un riesgo para la salud si no controlamos su uso. No uses braseros o estufas de butano. Si no puedes evitar usarlas, apágalas y retíralas del ambiente antes de acostarse. Es preferible abrigarse con más ropa que correr riesgos innecesarios. La aparición del CO es un lento goteo que si no estamos atentos puede ocasionarnos graves complicaciones.