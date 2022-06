9 ideas ORIGINALES para el espacio bajo las escaleras

Y si de aprovechar el espacio se trata, entonces no pierdas detalle de nuestra siguiente propuesta. Aquí, se han utilizado los metros cuadrado de extremos a extremo, primero, a través de una mini oficina en la zona más amplia ubicada bajo las escaleras, y aunque hemos de admitir que no es la ubicación más idónea para el área de trabajo, si contamos con el espacio suficiente para colocar un estante que haga las veces de escritorio e incluso almacenar, ¿por qué no?

No contentos con ello, también podemos darle uso a los extremos más angostos de la escalera, a través de armarios empotrados bajo los escalones. ¡Todo es cuestión de ingenio cuando se trata de optimizar espacio!