Una casa, ¡para morirse de envidia!

Como podemos comprobar en esta foto, estamos en una vivienda situada entre las rocas, en un enclave privilegiado a pocos metros del mar abierto. Y por si esto no fuese poco, podemos ver que a su alrededor no hay nadie, no tenemos vecinos. En definitiva… un entorno que irradia paz y tranquilidad. Vemos en primer plano una piscina que el sueño de muchos: una infinity – pool en la que sumergirnos con la vista puesta en el agua del mar.