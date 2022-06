10 literas pensadas para cualquier dormitorio

Una de las soluciones que aplicamos para casi todos los problemas de espacio son los diseños en vertical, y no solo para los pequeños inconvenientes de nuestro hogar. Ahí están los rascacielos para recordarnos que aquello que no puedas acumular en un espacio reducido, tiene que coger altura. No vamos a poner en duda el fruto de la evolución arquitectónica, de ahí que hallamos preparado este libro de ideas orientado a abrirte un mundo de posibilidades gracias a las literas.

Por costumbre, más que por definición, las literas han estado siempre asociadas a las habitaciones de los más pequeños de la casa, donde varios niños tienen que compartir habitación y no queremos ver reducida la zona de juegos o de estudio. Los diseños de este tipo de mobiliario han evolucionado mucho en los últimos años para adaptarse a todos los espacios y todas las necesidades, sin embargo esta opción puede ser muy práctica también en otros contextos.

Hasta el momento puede que no hayamos conseguido sorprendente, llevamos tiempo utilizando las literas en este sentido, pero espera a ver los diseños que te presentamos. Deja de relegar esta práctica estructura para los dormitorios infantiles, las literas pueden ser muy recurrentes ocupando el mismo espacio que una cama convencional, además los diseños más innovadores se ponen a tu servicio para que sigas las últimas tendencias de interiorismo. ¡Allá vamos!