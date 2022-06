Estanterías, toda una celebración de las formas geométricas

Cuesta imaginar una estantería, que a pesar de coquetear con las nuevas propuestas, su diseño acabe por no alejarse demasiado de las clásicas estanterías de formas rectas. Por eso, desde que la hemos visto, no hemos sido capaces de quitarle el ojo de encima a esta, más que original, estantería modular, toda una declaración de intenciones del estilo ecléctico. Multifuncional, y con mucha personalidad, ha sido pensada no sólo para almacenar libros, sino cualquier otro elemento de decoración, como floreros, ¡y hasta utensilios de la cocina! ¿Quién dijo que las estanterías se habían hecho para ser uniformes?