Las mesas de comedor, la personalidad de cada salón.

A priori, las mesas de gran tamaño, son las que suelen dar más problemas a la hora de encajarlas en nuestro comedor, no sólo por el espacio que ocupan, sino también por el diseño: no es tarea fácil encontrar una mesa de tal tamaño que no rompa la armonía de nuestro salón. Este diseño de madera, sin embargo, se convierte en la mejor opción cuando son muchos los que han de sentarse alrededor de la mesa. Su toque rústico, además de encajar con todo tipo de comedores clásicos, le otorga una huella personalidad a nuestro salón.