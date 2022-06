Ideas prácticas para cocinas pequeñas y modernas

Hoy en homify queremos hablar de las cocinas pequeñas y modernas. No es fácil conseguir la casa de nuestros sueños, con montones de habitaciones, baños estupendos, jardín, piscina… .y por supuesto tener una cocina inmensa y bien iluminada. No, no es fácil. Pero no por ello nuestra cocina pequeña en nuestro pequeño apartamento tiene que ser oscura, ni estar decorada toscamente. Podemos conseguir con buen gusto y buenas ideas un lugar donde cocinar siga siendo un placer y con detalles exquisitos conseguir nuestro propio sello de identidad que es de lo que se trata ¿No es así?