Cocinas con isla, recuerdos de película

Cuando pensamos en una cocina con isla , supongo que lo primero que se nos viene a la cabeza son esas imágenes de las películas en las que el grupo de amigos, o la pareja de enamorados se juntan en la cocina, alrededor de la isla, para preparar una cena mientras degustan una copa de buen vino. En estos casos las cocinas suelen tener un tamaño considerable que permite que la isla además de funcional, sea lo más parecido a “acogedora”. Esto es que nos permita cocinar con comodidad, que tenga los elementos necesarios para facilitarnos la labor, que pueda limpiarse fácilmente y que haga del momento de la cocina algo especial.

Pero no siempre la cocina con isla tiene que ser de grandes dimensiones. Si no disponemos de mucho espacio podemos “fabricar” nuestra propia isla a partir de elementos decorativos que encajen con nuestra decoración y nos permitan crear ese ambiente buscado. En estos casos en la isla no tiene porque ser el lugar donde se cocine. Puede tener un objetivo decorativo, o puede servir como apoyo al resto de mobiliario de cocina.