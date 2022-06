Espejos para cuartos de baño, de los más clásicos a los más modernos.

Si algo tienen los cuartos de baño de inspiración rural es que ha de primar, por encima de todo lo demás, los elementos en tonos marrones, y si lo hace a través de la madera, mucho mejor. Respetar esta regla de oro cuando se eligen los espejos, es tan sencillo como instalar uno, no importa la forma, no importa el motivo del marco, siempre y cuando éste sea de madera. En este caso, el tamaño sí importa. Los colores marrones aportan calidez, pero también se convierten en el enemigo de los espacios más pequeños. Y no hay mejor solución que los espejos grandes para los problemas de espacio.