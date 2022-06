10 muebles de salón con estilo

He aquí otro ejemplo de sencillez extrema y cautivadora. Estos estantes, aunque no sirvan para colocar mucho peso en ellos, nos parecen un complemento estupendo para el salón. Entre unas finas columnas de madera clara, han dispuesto unas baldas blancas, consiguiendo un estante delicado que puede colocarse en cualquier lugar, ya que están no sujetas en la pared, si no ligeramente apoyadas en ella. Se consigue de esta forma un toque casual y nos deja un mueble versátil que podemos cambiar de lugar cuando nos plazca. No solo eso, algunas de las baldas, en forma de cajón, tienen además espejos en su fondo, llenando el espacio de luz y engatusando a narcisistas y presumidos.