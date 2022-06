¡Paletízate!

El Do it yourself está de moda. Y es que nos encanta poder rodearnos de originales artilugios y cachivaches que hemos construido nosotros mismos. Cada día recurrimos más a la reutilización de muchos objetos descatalogados o inútiles por motivos también medioambientales y no solo estéticos, creando esta variante del eco-diseño.

Por ejemplo, vemos como bombillas que dejan de funcionar se convierten en originales macetas o botellas usadas en lámparas modernas. Indudablemente, el objeto que más veces ha sido re-utilizado, re-convertido y re-conceptuado ha sido el palet. Una y otra vez mentes creativas nos sorprenden con originales creaciones convirtiendo estas tablas de madera para almacén en obras de arte. Veamos algunas.