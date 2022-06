Sillas de comedor

Lo que nos ha llamado la atención de este comedor no es el diseño de las sillas per se, si no el planteamiento que hace el autor en este conjunto. Elige una mesa transparente y absolutamente carente de tono para una cocina que ya es suficientemente sobria y la llena de color y forma escogiendo tres sillas diferentes entre si, en color, forma y concepto. Aporta así a este espacio por lo demás relativamente tradicional un soplo renovado y transgresor con sencillez.