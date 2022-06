Un lugar donde sentarse

“Necesito sentarme”, solemos decir con frecuencia. Y en muchas ocasiones es eso y ya, y nos vale hasta con sentarnos en el suelo. Pero en otras tantas la cosa no es tan simple y lo que queremos es sentarnos en un sitio determinado (y con personas determinadas, en un ambiente determinado) y dejamos a la divina providencia que nos asista con su aleatoriedad y nos otorgue la oportunidad de sentarnos justo donde estamos deseando. Pero no siempre es así, obviamente, y acabamos apalancados en una incómoda silla de metal con tornillos que desgarran el pantalón o retrepados a una vieja y sucia silla de plástico blanco con los reposabrazos llenos de arañazos y alguna ocasional quemadura de cigarrillo. Y esto pasa en terrazas, bares, salones de casa y jardines por no tener cierto ojo a la hora de elegir algo tan básico, obvio y a la vez ilustrativo como es una silla. Veamos pues algunas ideas para saber escoger asientos adecuadamente.