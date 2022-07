Cómo determinar si un muro es de carga

A la hora de realizar la reforma de una casa donde nos disponemos a mover o eliminar sus elementos divisorios debemos estudiar bien si dichos elementos son realmente tabiques, cuya función es meramente la de separar y acondicionar espacios, o nos encontramos ante muros de carga. Esta cuestión es especialmente importante cuando la reforma o rehabilitación a realizar es en una vivienda situada dentro de un edificio antiguo (anterior a 1950, por ejemplo), una casa de un entorno rural o en el campo. Son estas tipologías arquitectónicas las que cuentan más habitualmente con una construcción mediante muros de carga. El muro de carga (o muro portante) es aquella pared de una edificación que posee función estructural; es decir, son paredes que trabajan de manera solidaria con otros elementos estructurales del edificio como arcos, bóvedas, vigas o viguetas de forjados, losas o cubierta para sostener el edificio.

Desafortunadamente, no es la primera vez que una vivienda colapsa o un edificio sufre un derrumbe por haber realizado una reforma sin los permisos ni el asesoramiento técnico adecuado, derivando en la alteración de sus muros de carga. Por suerte, hoy en día están más controladas legalmente este tipo de actuaciones y cada vez somos más conscientes de los peligros que derivan de saltarnos la normativa o de no recurrir a buenos profesionales a la hora de realizar una rehabilitación o reforma. Por ello, antes de aventurarnos a intervenir sobre un elemento vertical en una vivienda es importante consultar a un buen técnico, que nos asegure qué elementos tienen capacidad portante y cuáles no. Si quieres más información sobre cómo determinar cuando un muro es de carga, te invitamos a seguir leyendo: