Los 10 mandamientos de la arquitectura minimalista

Si lo que te gusta el arcoíris, seguramente este no sea tu estilo. A esta fiesta sólo están invitados los tonos puros de bases monocromáticas. No por ello hay que cegarse en uno o dos tonos, el número de variaciones tonales que se pueden derivar de un simple blanco es amplísima. Además, no están prohibidos por ello los colores llamativos, si bien es cierto que no debemos abusar de los mismos. El minimalismo privilegia la luminosidad, que depende en muchos aspectos de la paleta de tonos que utilicemos. Si te decantas por colores sobrios, la variedad cromática la puede aportar perfectamente una alfombra o unos cojines llamativos.