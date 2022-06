Una casa de hoy con decoración de ayer en Madrid

La Latina, ese barrio situado en el Madrid de los Austrias, es una las zonas más de moda de la capital. Sus calles, algunas protagonistas de los hechos más relevantes de la historia contemporánea española, son quebradas y estrechas como las de antaño, aunque pocos de sus edificios antiguos se conservan. Precisamente en este contexto conocemos hoy un apartamento de diseño particular. Se trata de un apartamento de lo más moderno, sin embargo, los objetos que dan forma a su interiorismo son más de ayer que de hoy. Hablamos de objetos únicos, rincones especiales y, en definitiva, una atmósfera fresca, particular y que destila grandes dosis de aire mediterráneo. Lo recorremos a través de cinco imágenes, a través de las cuales nos asomamos a todas sus peculiaridades, que no son pocas.