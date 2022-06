10 muebles de jardín con encanto

La originalidad también ha llegado a los muebles de jardín. No hay más que fijarse en esta curiosa propuesta: muebles inflables personalizables. Este tipo de mobiliario exterior se presenta como una alternativa más que aceptable no sólo para un uso particular sino también para eventos, hoteles o restaurantes. Entre sus características más seductoras: su comodidad, la facilidad de transporte, instalación o almacenamiento y la posibilidad de personalizarlos con logotipos o iluminación.

Para todos los gustos y ocasiones, los muebles de jardín son perfectos para sacar el máximo provecho a terrazas y jardines. Además la época estival es, sin duda, el mejor momento para lucir el mobiliario exterior.