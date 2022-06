El encanto de los cenadores, comer fuera sin salir de casa

Siempre es un buen momento para salir a cenar fuera. Y cuando llega el buen tiempo aumentan las ganas de disfrutar al aire libre. Si dispones de espacio suficiente en tu jardín puedes darte el gusto de salir a comer fuera durante todo el verano. Y por qué no, también a cenar. En este libro de ideas te proponemos diferentes diseños de cenador, desde lo más rústico, al más puro ambiente chill out; construidos en obra, de madera o estructuras metálicas desmontables. No hay excusas para alargar una sobremesa o quedarse hasta las tantas después de cenar, ni siquiera una lluvia repentina, puesto que todos estarán a cubierto. Crea un nuevo espacio en tu vivienda. Y cuidado, puede crear también adicción.