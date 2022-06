Garajes de diseño

Todos conocemos los parkings de los centros comerciales: mal iluminados, llenos de coches y muy aburridos. Pero darle un toque más alegre no es tan complicado, y si no, atentos a este increíble garaje. No es de ningún chalet de lujo, sino de un centro comercial normal y corriente. Colores vibrantes en estas paredes de vidrio retroiluminado para llenar de luz nuestra tarde de compras.