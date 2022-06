Cómo dar vida a tu terraza

Verde que te quiero verde. Si no se tiene la buena suerte de vivir en un adosado con jardín, por favor, no olvides por ello la vida que unas plantas pueden darle a tu casa. Y si hay un sitio susceptible de convertirse en tu pequeño oasis particular, ese es el balcón. Convierte la terraza en un Amazonas sin complejos y decóralo con un ambiente alegre y primaveral como el de esta imagen para que no haga falta salir de casa si lo que quieres es aire fresco.