TOP 5: La perfecta casita de madera ¡y muchas ideas increíbles!

Tanto si estás empezando de cero como si estás dispuesto a redecorar, en este libro de ideas recapitulamos para ti los errores más comunes que, en no pocas ocasiones, cometemos sin saber y que pueden dar al traste el estilo de nuestro hogar. No obstante, lo más importante es que tu hogar esté decorado a tu gusto y el de aquellos que, junto a ti, harán uso de este espacio. No se trata de estar siempre a la última moda en decoración ya que puede ser que, tal o cual tendencia, no se adapten a tus gustos y necesidades