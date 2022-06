Decoración con color en nuestro hogar

Y si queremos dar un paso más allá y una lámpara nos sabe a poco, ¿por qué no probar con una estantería de colores? Este ejemplo que os mostramos tiene, además, otro encanto: se trata de un mueble Do It Yourself. Sólo unas cuantas herramientas, de las que todos tenemos por casa, son necesarias para dar forma a este mueble personalizable.