La personalidad de cada sillón

Este diseño para un sillón no podía concebirse en otro lugar que en Oriente. Concretamente es una creación de Gurgaon Haryana, de la India. Evidentemente no hace falta viajar hasta allí para adquirirlo. Pero si se hace tan fascinante viaje no puede haber mejor souvenir que este. Un recuerdo de los aromas y vivencias de aquel lejano país cada vez que te sientes en él y una incitación a contar tu aventura a cada invitado que llegue a tu casa.