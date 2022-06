8 detalles que debes saber antes de pedir un préstamo hipotecario

Hay quienes prefieren vivir de alquiler y no comprometerse durante años en la amortización de un crédito. Otros, prefieren destinar las cantidades del alquiler a las letras de una hipoteca y asegurarse al vencimiento tener la vivienda en propiedad. Mientras no toque la lotería o se reciba la herencia de un tío en América, estos últimos estamos obligados a hablar con los bancos y buscar las mejores condiciones de financiación para nuestra vivienda. Probablemente sea también tu caso. Por ello, en homify hemos redactado este artículo. Con él queremos detallarte algunas de las consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de solicitar un préstamo y calcular todas las posibilidades para hacer hacer más llevadera su amortización y no vivir con la carga de la hipoteca a cuestas. Esperamos ayudarte.