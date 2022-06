Casas de madera, ¿sí o no?

La vida útil de las casas de madera es uno de sus mayores handicaps. Una casa de madera tradicional está destinada a durar alrededor de 50 o 60 años. Por otro lado, podemos encontrar trabas administrativas ya que no siempre está permitido por parte de los ayuntamientos la construcción de una casa de madera. También has de tener en cuenta que las casas de madera no se revalorizan tanto como las casas construidas con sistemas tradicionales. Aunque las casas de madera son tratadas con productos químicos protectores, su mantenimiento es más costoso que el de una casa convencional.