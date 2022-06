Un rincón encantador en tu ático o buhardilla – 8 claves

La buena ventilación de los espacios es algo fundamental, cuanto más en una zona como esta. Intenta ventilarla con regularidad, dejar que entre el aire. Si no tienes ventilación, tienes que conseguirla sea como sea. Los espacios totalmente cerrados no serán buenos para un rincón de lectura, ya que no sólo tendrás que forzar mucho la vista si no tienes ventana, si no que además te resultará algo angosto y agobiante.