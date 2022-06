Una casa moderna donde antes estaban las cuadras

En la localidad de la Eliana, próxima a Valencia, se construyó casa Gerard. Su parcela pertenecía a una antigua señorial, pero no precisamente a la parte doméstica de esta. Antes, sobre ella se levantaban las cuadras. Ahora, no hay ni rastro de ellas, solo el vallado que la limitaba. Pero su emplazamiento no es lo único peculiar. Sus formas y su construcción hacen que esta casa llame la atención entre sus vecinas. Es rotunda y ligera, rural y moderna, pero sobre todo eficiente. Casa Gerard se consruyó pensando en su funcionamiento, de tal manera que ni siquiera fue necesario instalar un sistema de aire acondicionado para aclimatar sus interiores en verano. ¿Su secreto? Conocemos todos a través de las siguientes imágenes. Un proyecto de Chiralt Arquitectos.