Vinilos infantiles con personalidad

¿Qué sería de nosotros si no pudiéramos hacer de nuestra casa un hogar? Los pequeños de la familia también deben sentirse reyes de la casa y, una buena manera de conseguirlo es cederles espacios. Los vinilos infantiles pueden ser nuestros aliados en esta tarea ofreciendo soluciones decorativas singulares. Si estamos dispuestos a ser originales podemos llevar estos vinilos no sólo al interior de las habitaciones sino también al exterior. En este caso, la colocación sobre el marco de la puerta de la estancia no deja lugar a dudas, una princesa es la dueña de la estancia.