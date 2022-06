6 ideas y estilos de los que oiremos hablar mucho en 2016

Tanta variedad de estilos y de propuestas puede, incluso, llegar a abrumar. No te preocupes por alinearte con un estilo determinado, lo más normal es que no te identifiques por completo con un estilo en concreto, sino que te gusten determinados aspectos de diferentes estilos. Esto no supone para nada un problema! el estilo de decoración de tu casa no es algo cerrado y de hecho, cada vez está más de moda las mezclas estilísticas, las propuestas abiertas y la incorporación de elementos personales y originales, como si de una nueva revisión del clásico estilo ecléctico se tratara.