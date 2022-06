¡Pásate a la cocina americana!

A no ser que lo que estés buscando es que sea algo minimalista, el juego con los colores en este tipo de cocinas puede tener un papel muy importante a la hora de combinarlo con el salón. Introducir elementos decorativos de colores llamativos no sólo da más alegría sino que aporta una estética mucho más moderna. Que no te intimiden los colores brillantes, no olvides que son dos estancias abiertas y por tanto la iluminación será mucho mayor, lo que permite una amplia variedad cromática sin que eso le de oscuridad.