10 terrazas de diseño en Madrid

En esta amplia terraza se ha instalado césped artificial creando una zona de recreo ideal para los más pequeños de la casa o para relajarse al sol. También es una perfecta alternativa para diferenciar espacios o en el caso de que tu terraza conserve suelo de hormigón y no cuentes con un gran presupuesto para reformarla. Otra ventaja es que no requiere de un gran mantenimiento, así que no tendrás que preocuparte demasiado a lo largo del año. Hoy en día existe una gran oferta de césped artificial y te resultará fácil elegir la que más se adapte a tu situación.